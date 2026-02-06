Олимпийская чемпионка назвала сильнейшие сборные в смешанной эстафете на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка 1992 года в женской эстафете француженка Корин Ниогре назвала сильнейшие сборные смешанной эстафеты по биатлону на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Множество наций смогут побороться за подиум: Франция, Швеция, Германия, Италия или Норвегия. Также в день Игр может выстрелить какая-то команда из ниоткуда, как Финляндия или Чехия. Коллективы, которые могут вырвать медаль.

Французы подходят к Играм, имея за плечами потрясающие результаты ранее, так что их будут ждать на всех гонках, но это всё-таки биатлон. Можно провалить один выстрел, особенно в Антхольце с высотой и где на стрельбище может быть ветер. Множество мелочей повлияют, и из-за них можно финишировать четвёртым. В этом и магия Игр — не всегда выигрывает тот, кто больше всего заслуживает», — приводит слова Ниогре Nordic Magazine.