Каори Сакамото — лидер короткой программы командного турнира на Олимпиаде-2026
Поделиться
Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она получила от судей 78,88 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 15:35 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
78.88
2
Алиса Лью
США
74.90
3
Лара Наки Гутманн
Италия
71.62
Второй стала американка Алиса Лью с результатом 74,90. Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).
Фигурное катание. Олимпиада — 2026. Командный турнир. Женщины. Короткая программа:
- Каори Сакамото (Япония) — 78,88 балла.
- Алиса Лью (США) — 74,90.
- Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.
- Син Чжи А (Южная Корея) — 68,80.
- Анастасия Губанова (Грузия) — 67,79.
- Мэдлин Шизас (Канада) — 64,97.
- Лорин Шильд (Франция) — 62,24.
- Чжан Жуйян (Китай) — 59,83.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 февраля 2026
-
18:12
-
18:01
-
17:52
-
17:51
-
17:42
-
17:40
-
17:40
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:44
-
16:41
-
16:35
-
16:34
-
16:31
-
16:30
-
16:15
-
15:45
-
15:26
-
15:19
-
15:16
-
15:11
-
15:08
-
15:04
-
14:53
-
14:51
-
14:46
-
14:30
-
14:28
-
14:10
-
13:37
-
13:36
-
13:35
-
13:29
-
13:20