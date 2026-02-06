Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Олимпиада 2026

Каори Сакамото — лидер короткой программы командного турнира на Олимпиаде-2026

Каори Сакамото — лидер короткой программы командного турнира на Олимпиаде-2026
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она получила от судей 78,88 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 15:35 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
78.88
2
Алиса Лью
США
74.90
3
Лара Наки Гутманн
Италия
71.62

Второй стала американка Алиса Лью с результатом 74,90. Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).

Фигурное катание. Олимпиада — 2026. Командный турнир. Женщины. Короткая программа:

  1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88 балла.
  2. Алиса Лью (США) — 74,90.
  3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.
  4. Син Чжи А (Южная Корея) — 68,80.
  5. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,79.
  6. Мэдлин Шизас (Канада) — 64,97.
  7. Лорин Шильд (Франция) — 62,24.
  8. Чжан Жуйян (Китай) — 59,83.
Комментарии
