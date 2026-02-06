Каори Сакамото — лидер короткой программы командного турнира на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото выиграла короткую программу командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она получила от судей 78,88 балла.

Второй стала американка Алиса Лью с результатом 74,90. Тройку лидеров замкнула итальянка Лара Наки Гутманн (71,62).

Фигурное катание. Олимпиада — 2026. Командный турнир. Женщины. Короткая программа:

Каори Сакамото (Япония) — 78,88 балла. Алиса Лью (США) — 74,90. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62. Син Чжи А (Южная Корея) — 68,80. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,79. Мэдлин Шизас (Канада) — 64,97. Лорин Шильд (Франция) — 62,24. Чжан Жуйян (Китай) — 59,83.