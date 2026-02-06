Анастасия Губанова заняла пятое место в короткой программе командного турнира на ОИ
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге, в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) заняла пятое место. За своё выступление она получила от судей 67,79 балла. Анастасия заработала для сборной Грузии шесть баллов.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 15:35 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
78.88
2
Алиса Лью
США
74.90
3
Лара Наки Гутманн
Италия
71.62
Комментарии
