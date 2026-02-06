Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: прямая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск

Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Италии пройдёт церемония открытия зимних Олимпийских игр – 2026. Основные торжества примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Церемония открытия Олимпиады-2026 начнётся в 22:00 мск, в прямом эфире торжественное мероприятие покажет онлайн-кинотеатр Okko. В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не примут.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

