Олимпиада 2026 Новости

«Внутри пусто и тихо». Елистратов — о недопуске на Олимпийские игры — 2026

«Внутри пусто и тихо». Елистратов — о недопуске на Олимпийские игры — 2026
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира — 2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов опубликовал пост в преддверии Олимпийских игр — 2026.

«Сегодня начинаются зимние Олимпийские игры в Милане — 2026. Ровно год назад я узнал, что никуда не еду.

Очень странное внутреннее чувство — следить за Играми, к которым ты готовился четыре года, но не принимаешь там участие. В 2022 году после Пекина я дал себе слово, что своё любимое дело доведу до конца, до игр в Милане. Слово я своё сдержал.

У меня нет чувства, что меня обманули, украли мечту, не дали реализоваться. У меня нет агрессии, озлобленности. Просто внутри пусто и тихо. У каждого свой путь. В этом пути постоянно рефлексировать — точно не выход! Как бы это банально ни звучало — нужно просто всегда идти вперёд. Неважно, какими шагами, смысл в том, чтобы всегда двигаться и стараться видеть цель.

Вопрос о целесообразности отстранения российских спортсменов лично у меня вызывает постоянные внутренние дискуссии. Лично я считаю, что от этого никто не выиграл. Сегодня в окне даты 2026 я поставлю крестик Х. Тихо, спокойно, без эмоций», — написал Елистратов на своей странице в социальных сетях.

