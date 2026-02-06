Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — результаты дня на 6 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартовали соревнования по фигурному катанию, начался командный турнир среди сборных. Программы показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Результаты 6 февраля:

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98.

3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,85.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) — 82,84.

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.

3. Сара Конти/Никколо Мачии — 76,65.

Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88.

2. Алиса Лью (США) — 74,90.

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.