Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — результаты дня на 6 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — результаты дня на 6 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартовали соревнования по фигурному катанию, начался командный турнир среди сборных. Программы показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Результаты 6 февраля:

Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98.
3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,85.

Спортивные пары. Короткая программа
1. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) — 82,84.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.
3. Сара Конти/Никколо Мачии — 76,65.

Женщины. Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88.
2. Алиса Лью (США) — 74,90.
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Фигурное катание, Олимпиада 2026 — промежуточные результаты командного турнира 6 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android