Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — результаты дня на 6 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартовали соревнования по фигурному катанию, начался командный турнир среди сборных. Программы показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Результаты 6 февраля:
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98.
3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,85.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) — 82,84.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.
3. Сара Конти/Никколо Мачии — 76,65.
Женщины. Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88.
2. Алиса Лью (США) — 74,90.
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.