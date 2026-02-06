Фигурное катание, Олимпиада 2026 — промежуточные результаты командного турнира 6 февраля
Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартовали соревнования по фигурному катанию, начался командный турнир среди сборных. Программы показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с промежуточными результатами олимпийского командного турнира по фигурному катанию.
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Промежуточные результаты на 6 февраля:
- США — 25 баллов.
- Япония — 23.
- Италия — 22.
- Грузия — 20.
- Канада — 19.
- Франция — 17.
- Южная Корея — 11.
- Великобритания — 11.
- Китай — 10.
- Польша — 6.
