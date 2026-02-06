Фигурное катание, Олимпиада 2026 — промежуточные результаты командного турнира 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартовали соревнования по фигурному катанию, начался командный турнир среди сборных. Программы показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с промежуточными результатами олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Промежуточные результаты на 6 февраля: