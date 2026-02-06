Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — промежуточные результаты командного турнира на 6 февраля

Фигурное катание, Олимпиада 2026 — промежуточные результаты командного турнира 6 февраля
Комментарии

Сегодня, 6 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартовали соревнования по фигурному катанию, начался командный турнир среди сборных. Программы показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с промежуточными результатами олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Промежуточные результаты на 6 февраля:

  1. США — 25 баллов.
  2. Япония — 23.
  3. Италия — 22.
  4. Грузия — 20.
  5. Канада — 19.
  6. Франция — 17.
  7. Южная Корея — 11.
  8. Великобритания — 11.
  9. Китай — 10.
  10. Польша — 6.
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
Биография Ильи Малинина: всё о жизни главного претендента на золото Олимпиады-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android