ГигаЧат запустил тематическое обновление и сервис персонализированных подкастов к ОИ-2026

Нейросеть Сбера представила тематическое обновление о зимних видах спорта с умной подборкой тем. Также в ГигаЧат появился раздел для создания персональных подкастов о зимней Олимпиаде.

Нейросеть стала спонсором трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko. С 6 по 22 февраля ГигаЧат из «Олимпийской студии» стримингового сервиса поделится со зрителями любопытными и малоизвестными фактами Олимпиад, сыграет с ними в викторину и даже спрогнозирует выступления наших спортсменов.

Старший вице-президент-директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин отметил прогресс искусственного интеллекта: «ГигаЧат в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети. Искусственный интеллект Сбера довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведёт реальный, живой диалог на повседневные темы. Мы создаём будущее, где технологии служат проводником между зрителем и захватывающей драматургией спорта».

Следить за Олимпийскими играми в Оkko можно, авторизовавшись по Сбер ID в приложении онлайн-сервиса, который стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке.