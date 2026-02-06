Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Чехия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

ГигаЧат запустил тематическое обновление и сервис персонализированных подкастов к ОИ-2026

ГигаЧат запустил тематическое обновление и сервис персонализированных подкастов к ОИ-2026
Олимпийские кольца
Комментарии

Нейросеть Сбера представила тематическое обновление о зимних видах спорта с умной подборкой тем. Также в ГигаЧат появился раздел для создания персональных подкастов о зимней Олимпиаде.

Нейросеть стала спонсором трансляций XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в онлайн-кинотеатре Okko. С 6 по 22 февраля ГигаЧат из «Олимпийской студии» стримингового сервиса поделится со зрителями любопытными и малоизвестными фактами Олимпиад, сыграет с ними в викторину и даже спрогнозирует выступления наших спортсменов.

Старший вице-президент-директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин отметил прогресс искусственного интеллекта: «ГигаЧат в роли соведущего и комментатора — это интересный шаг в развитии навыков нашей нейросети. Искусственный интеллект Сбера довольно быстро прогрессирует как эксперт, который ведёт реальный, живой диалог на повседневные темы. Мы создаём будущее, где технологии служат проводником между зрителем и захватывающей драматургией спорта».

Следить за Олимпийскими играми в Оkko можно, авторизовавшись по Сбер ID в приложении онлайн-сервиса, который стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android