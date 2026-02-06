Вайцеховская: первый шаг к золоту американские фигуристы сделали мощнейший

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о промежуточных результатах олимпийского командного турнира по фигурному катанию.

«Как по мне, второй результат Фурнье Бодри/Сизерона абсолютно по делу. Катайся они так в серии Гран-при, вообще не удивилась бы, если бы главная придирка судей свелась к отсутствию пресловутой High Energy в ритм-танце. Понятно, что Гийом был предельно осторожен, местами такой контроль над совместными действиями даже подкупал, но из песни слов не выкинешь.

Означает ли это, что исход личного турнира предрешён? Опять же, как по мне — это вообще ничего не означает. Стоит ли искать здесь негласную стратегию («На тебе, Мэди, золото в командном турнире, а Гийом получит своё в личном!») — не знаю. Но первый шаг к золоту американцы, безусловно, сделали мощнейший», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.