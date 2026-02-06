Порвавшая «кресты» Вонн закончила тренировку 11-й, россиянка Плешкова — 37-я

Российская горнолыжница Юлия Плешкова на прошедшей сегодня, 6 февраля, тренировке скоростного спуска в Кортина-д`Ампеццо финишировала на 37-м месте. Американка Линдси Вонн, решившая участвовать в играх, несмотря на разрыв крестообразной связки, заняла 11-е место.

Первой финишировала американка Жаклин Уайлз со временем 1.38,94. В тройку также вошли норвежка Кайса Викхофф Ли (+0,66) и немка Кира Вайдле-Винкельманн (+0,97). Вонн отстала от первого места на 1,39, Плешкова — на 5,80.

Тренировка сопровождалась трудностями: после старта первых четырёх спортсменок старт остановили на час из-за плотного тумана. Также вызывало проблемы и качество трассы: оно было неоднородным из-за прошедшего ночью дождя со снегом.

Завтра, 7 февраля, запланирована последняя перед стартами тренировка, которая может быть отменена из-за прогноза погоды.