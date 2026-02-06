Скидки
Олимпиада 2026

Кёрлинг, Олимпиада 2026 в Милане — результаты дня на 6 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 6 февраля, в Италии прошёл третий соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня кёрлинга в миксте. В рамках игрового дня состоялись матчи 5-го и 6-го туров.

Олимпиада-2026. Результаты на 6 февраля:

Кёрлинг

12:05. Микст. 5-й тур. Швеция — Великобритания — 4:7.
12:05. Микст. 5-й тур. Италия — Швейцария — 12:4.
12:05. Микст. 5-й тур. США — Канада — 7:5.
16:35. Микст. 6-й тур. Чехия — США — 1:8.
16:35. Микст. 6-й тур. Эстония — Италия — 7:4.
16:35. Микст. 6-й тур. Южная Корея — Великобритания — 2:8.
16:35. Микст. 6-й тур. Швеция — Норвегия — 0:9.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
