Гербольдт назвала главного фаворита в командном турнире фигурного катания на ОИ-2026

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт назвала главного фаворита в командном турнире фигурного катания на Олимпийских играх 2026 года. Программы уже показали пары, танцоры на льду и женщины. После первого дня лидерство захватила сборная США.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 13:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Италия

«Не хотелось бы кого-то конкретно выделять, потому что фавориты обычно не выигрывают Олимпийские игры (смеётся). Мне кажется, достаточно сильная американская команда. Наверное, они самые сильные. У них хорошие спортсмены, поэтому на сегодняшний день они являются фаворитами», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

