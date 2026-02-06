Скидки
Катарина Гербольдт: как тренеру мне нужно смотреть Олимпийские игры

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России по фигурному катанию Катарина Гербольдт рассказала об интересе к просмотру Олимпийских игр — 2026.

«Достаточно наших спортсменов под другими флагами. Это всё равно интересно. Я считаю, что как тренеру мне нужно смотреть Олимпийские игры. Надеюсь, мы когда-то будем туда ездить открыто как российские спортсмены. Нужно знать, какой уровень на мировой арене на сегодняшний день, чтобы понимать, с кем нам соревноваться», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт сегодня, 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.

Комментарии
