Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Санный спорт. Мужчины. Одиночки. Заезд 1 и 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, скиатлон (женщины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, скиатлон (женщины) — смотреть онлайн, прямая трансляция
Комментарии

В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится женский скиатлон. Состязания пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе Тезеро. Россию представит лыжница Дарья Непряева. В прямом эфире состязания покажет Okko.

В общей сложности в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. В прямом эфире гонки покажет сервис Okko. Непряева и Коростелёв смогут выступить в четырёх личных дисциплинах: спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и масс-старте. Всего в состязаниях смогут выступить 296 лыжников: 148 мужчин и 148 женщин.

Материалы по теме
Где смотреть Олимпийские игры — 2026? Гайд от Владимира Стогниенко
Истории
Где смотреть Олимпийские игры — 2026? Гайд от Владимира Стогниенко
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android