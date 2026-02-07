Олимпиада 2026, Лыжные гонки, скиатлон (женщины) — смотреть онлайн, прямая трансляция

В субботу, 7 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 начнутся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится женский скиатлон. Состязания пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе Тезеро. Россию представит лыжница Дарья Непряева. В прямом эфире состязания покажет Okko.

В общей сложности в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. В прямом эфире гонки покажет сервис Okko. Непряева и Коростелёв смогут выступить в четырёх личных дисциплинах: спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и масс-старте. Всего в состязаниях смогут выступить 296 лыжников: 148 мужчин и 148 женщин.