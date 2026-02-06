Скидки
Олимпиада 2026

Британская фигуристка с украинскими корнями призналась в желании выучить русский язык

Комментарии

Британская фигуристка Анастасия Вайпан-Ло, которая на Олимпиаде-2026 выступает в спортивных парах в дуэте с Люком Дигби, рассказала, что хочет выучить русский язык из-за своих украинских корней.

«Моя семья по отцовской линии — украинцы, но моего отца растили и учили говорить по-русски. Поскольку для них это родной язык, я бы хотела знать его, чтобы иметь возможность общаться со своей семьёй с той стороны», — цитирует Вайпан-Ло Anything GOEs.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт сегодня, 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

