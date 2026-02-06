«Я не чужой человек». Канадский фигурист обратился к российским болельщикам перед ОИ-2026

21-летний канадский фигурист Стивен Гоголев признался, что на определённую часть считает себя русским человеком. Он родился в Торонто (Канада), в начале карьеры занимался фигурным катанием в России. В детстве Гоголев тренировался в Екатеринбурге.

— Понятно, что ты гражданин Канады. Но чувствуешь себя на какую-то часть русским?

— Конечно, есть такое, потому что мои родители — русские. Но большей частью чувствую себя, скорее, канадцем, потому что вырос там. Процент оценить не могу… Просто пожелаю россиянам болеть за меня тоже, потому что я не чужой человек, — приводит слова Гоголева Sport24.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт сегодня, 6 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.