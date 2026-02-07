Скидки
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026, Фигурное катание, командный турнир, мужчины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, короткая программа

ОИ-2026, Фигурное катание, командный турнир, мужчины — смотреть онлайн, прямая трансляция
Сегодня, 7 февраля, продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Соревновательный день начнётся с выступления мужчин в короткой программе. Начало — в 21:45 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
07 февраля 2026, суббота. 21:45 МСК
Не началось

Первая разминка

1. Эдвард Эпплби (Великобритания).

2. Стивен Гоголев (Канада).

3. Владимир Самойлов (Польша).

4. Цзинь Боян (Китай).

5. Джун Хван Ча (Южная Корея).

Вторая разминка

6. Даниэль Грассль (Италия).

7. Кевин Аймоз (Франция).

8. Ника Эгадзе (Грузия).

9. Юма Кагияма (Япония).

10. Илья Малинин (США).

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда
Русские корни на ОИ-2026: уральская молния, легенда биатлона и фигурист-суперзвезда
