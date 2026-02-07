ОИ-2026, Фигурное катание, командный турнир, мужчины — смотреть онлайн, прямая трансляция

Сегодня, 7 февраля, продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Соревновательный день начнётся с выступления мужчин в короткой программе. Начало — в 21:45 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Первая разминка

1. Эдвард Эпплби (Великобритания).

2. Стивен Гоголев (Канада).

3. Владимир Самойлов (Польша).

4. Цзинь Боян (Китай).

5. Джун Хван Ча (Южная Корея).

Вторая разминка

6. Даниэль Грассль (Италия).

7. Кевин Аймоз (Франция).

8. Ника Эгадзе (Грузия).

9. Юма Кагияма (Япония).

10. Илья Малинин (США).