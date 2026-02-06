Скидки
В сборной Франции определились с составом на смешанную эстафету в биатлоне

В сборной Франции определились с составом на смешанную эстафету в биатлоне
Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон выступят в составе сборной Франции на предстоящей смешанной эстафете, которая состоится в ближайшее воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщили главные тренеры женской и мужской сборной Франции Сирил Бурде и Симон Фуркад.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось

«Выбрали этот состав, потому что считаем его наиболее оптимальным для первого этапа Игр. Выбор сложный, потому что у нас множество вариантов», — приводит слова Бурде Nordic-Magazine.

«Да, Эмильен [Жаклен] закончил январь лучше, чем Кентен [Фийон Майе]. Однако Кентен — надёжный участник наших эстафет, и, если рассматривать его результаты исключительно в этой дисциплине, он показывает сильные выступления. Именно поэтому мы предпочли его.

Перро излучает спокойствие на стрельбище. Поэтому на первом этапе, когда будет царить невероятно напряжённая атмосфера, он идеально подойдёт для обеспечения хорошего старта», — сказал Фуркад.

