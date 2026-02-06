Олимпиада 2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня

Сегодня, 6 февраля, в Италии прошёл третий соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня, в рамках которого не разыгрывались медали.

Олимпиада-2026. Результаты 6 февраля:

Фигурное катание

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98.

3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,85.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) — 82,84.

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.

3. Сара Конти/Никколо Мачии — 76,65.

Женщины. Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88.

2. Алиса Лью (США) — 74,90.

3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.

Кёрлинг, микст

5-й тур. Швеция — Великобритания — 4:7.

5-й тур. Италия — Швейцария — 12:4.

5-й тур. США — Канада — 7:5.

6-й тур. Чехия — США — 1:8.

6-й тур. Эстония — Италия — 7:4.

6-й тур. Южная Корея — Великобритания — 2:8.

6-й тур. Швеция — Норвегия — 0:9.

Хоккей, женщины

Франция — Япония — 2:3.

Чехия — Швейцария — 3:4 (Б).