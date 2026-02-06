Олимпиада 2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги третьего дня

Сегодня, 6 февраля, в Италии прошёл третий соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня, в рамках которого не разыгрывались медали.
Олимпиада-2026. Результаты 6 февраля:
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 91,06.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 89,98.
3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 86,85.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Рику Миура/Риюти Кихара (Япония) — 82,84.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 77,54.
3. Сара Конти/Никколо Мачии — 76,65.
Женщины. Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 78,88.
2. Алиса Лью (США) — 74,90.
3. Лара Наки Гутманн (Италия) — 71,62.
Кёрлинг, микст
5-й тур. Швеция — Великобритания — 4:7.
5-й тур. Италия — Швейцария — 12:4.
5-й тур. США — Канада — 7:5.
6-й тур. Чехия — США — 1:8.
6-й тур. Эстония — Италия — 7:4.
6-й тур. Южная Корея — Великобритания — 2:8.
6-й тур. Швеция — Норвегия — 0:9.
Хоккей, женщины
Франция — Япония — 2:3.
Чехия — Швейцария — 3:4 (Б).