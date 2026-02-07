Олимпиада, Конькобежный спорт, женщины — где смотреть прямую трансляцию, 3000 м

В субботу, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартуют соревнования по конькобежному спорту. Первыми на олимпийский лёд выйдут женщины, которым предстоит преодолеть дистанцию 3000 м. В соревнованиях примет участие шестикратная чемпионка России конькобежка Ксения Коржова. Она выступит в нейтральном статусе.

Начало забегов на 3000 м назначено на 18:00 мск. Права на трансляцию соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.