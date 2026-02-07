Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Конькобежный спорт, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 3000 м

Олимпиада, Конькобежный спорт, женщины — где смотреть прямую трансляцию, 3000 м
Комментарии

В субботу, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартуют соревнования по конькобежному спорту. Первыми на олимпийский лёд выйдут женщины, которым предстоит преодолеть дистанцию 3000 м. В соревнованиях примет участие шестикратная чемпионка России конькобежка Ксения Коржова. Она выступит в нейтральном статусе.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Не началось

Начало забегов на 3000 м назначено на 18:00 мск. Права на трансляцию соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

