Олимпиада 2026, Санный спорт, мужчины — смотреть онлайн, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 7 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) стартуют мужские соревнования по санному спорту в одноместных санях, пройдут первые два заезда. В соревнованиях примет участие двукратный чемпион России Павел Репилов. Он выступит в нейтральном статусе.

Первая попытка стартует в 19:00 мск, начало второй запланировано на 20:32. Права на трансляцию соревнований по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.