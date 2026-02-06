Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026: рэпер Снуп Догг попробовал себя в кёрлинге

Рэпер Снуп Догг попробовал себя в кёрлинге на Олимпиаде-2026 в Милане
Комментарии

Американский рэпер и актёр Снуп Догг, пришедший поддержать сборную США в игре по кёрлингу с командой Канады (7:5), сам попробовал себя в роли спортсмена. Музыкант как сам разгонял камень по льду, так и подправлял его движение при помощи специальной щётки.

Фото: PA Images via Getty Images

Это четвёртый матч для сборной США в миксте кёрлинга с начала соревнований, в таком составе команда проведёт ещё пять игр. С 11 по 19 февраля пройдут отдельные соревнования команд среди мужчин и женщин.

Снуп Догг стал почётным тренером США на Олимпийских играх. Кроме того, он принял участие в эстафете олимпийского огня.

Церемония открытия Олимпийских игр начнётся сегодня, 6 февраля, в 22:00 мск.

Материалы по теме
Фото
Рэпер Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня перед Олимпиадой-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android