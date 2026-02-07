Лыжные гонки, Олимпиада 2026 в Милане — расписание дня на 7 февраля 2026 года

В субботу, 7 февраля, начинаются соревнования по лыжным гонкам на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Расписание соревнований на 7 февраля (время — мск):

15:00. Скиатлон, женщины. 10 км+10 км.

В гонке примет участие одна российская лыжница — 23-летняя Дарья Непряева. Она выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе. В прямом эфире гонку покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.