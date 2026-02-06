Фигуристы Метёлкина и Берулава оценили своё первое выступление на Олимпиаде-2026

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава прокомментировали свой первый прокат на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они заняли второе место в короткой программе в рамках командного турнира с результатом 77,54 балла.

Метёлкина. Спокойное катание, хорошая разминка. Мы уверены в себе, и наши тренеры, и наша федерация тоже в нас верят. Мы можем всё, тренировки прошли отлично. У нас была очень хорошая неделя тренировок перед Олимпийскими играми, поэтому мы вышли на лёд спокойно и сделали то, на что, как мы знаем, способны.

Берулава. Чувствую, что сегодня выступили на 87%. Я немного неуверенно выполнил поддержку, — приводит слова фигуристов Golden Skate.