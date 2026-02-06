Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигуристы Метёлкина и Берулава оценили своё первое выступление на Олимпиаде-2026

Фигуристы Метёлкина и Берулава оценили своё первое выступление на Олимпиаде-2026
Комментарии

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава прокомментировали свой первый прокат на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они заняли второе место в короткой программе в рамках командного турнира с результатом 77,54 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
06 февраля 2026, пятница. 13:35 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Италия

Метёлкина. Спокойное катание, хорошая разминка. Мы уверены в себе, и наши тренеры, и наша федерация тоже в нас верят. Мы можем всё, тренировки прошли отлично. У нас была очень хорошая неделя тренировок перед Олимпийскими играми, поэтому мы вышли на лёд спокойно и сделали то, на что, как мы знаем, способны.

Берулава. Чувствую, что сегодня выступили на 87%. Я немного неуверенно выполнил поддержку, — приводит слова фигуристов Golden Skate.

Материалы по теме
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android