Олимпиада 2026: Яо Мин поучаствовал в эстафете олимпийского огня

Яо Мин поучаствовал в эстафете олимпийского огня
Член Зала славы баскетбола, китайский экс-баскетболист Яо Мин принял участие в эстафете олимпийского огня. Об этом сообщил спортсмен на своей странице в социальных сетях.

Мин восемь раз принимал участие в Матчах всех звёзд НБА. Из-за травм спортсмену пришлось рано завершить карьеру. В последние годы его беспокоило состояние левой ступни. «Хьюстон Роскетс» вывели его игровой номер из обращения в 2017 году.

Эстафета олимпийского огня стартовала 26 ноября в греческой Олимпии. 6 декабря 2025 года огонь прибыл в Рим, ему предстояло преодолеть 12 000 км внутри Италии, нести его будет 10 001 факелоносец.

