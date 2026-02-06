Скидки
Дмитрий Песков ответил, будет ли он следить за Олимпийскими играми — 2026

Комментарии

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков рассказал, что будет следить за Олимпийскими играми 2026 года. Сегодня, 6 февраля, на легендарном стадионе «Сан-Сиро» состоится официальная церемония открытия Олимпийских игр.

«Там, где наши выступают, обязательно буду [смотреть]. Открытие буду, закрытие буду [смотреть]. Это надо смотреть», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

