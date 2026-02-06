Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане: прямая онлайн-трансляция началась

В эти минуты в Италии началась торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр – 2026. Основные мероприятия примет стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

В прямом эфире торжественное мероприятие показывает онлайн-кинотеатр Okko. В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не примут.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.