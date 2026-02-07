ОИ-2026, Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду — смотреть онлайн, где покажут

Сегодня, 7 февраля, продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Соревновательный день завершится выступлениями в танцах на льду. Начало — в 23:59 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).