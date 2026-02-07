Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

ОИ-2026, Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, произвольный танец

ОИ-2026, Фигурное катание, командный турнир, танцы на льду — смотреть онлайн, где покажут
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Соревновательный день завершится выступлениями в танцах на льду. Начало — в 23:59 мск. Права на трансляцию соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
08 февраля 2026, воскресенье. 00:05 МСК
Не началось

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

Материалы по теме
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android