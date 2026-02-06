Скидки
Мэрайя Кэри выступила на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026

Мэрайя Кэри выступила на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026
Известная американская певица Мэрайя Кэри стала музыкальным гостем церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Она исполнила композицию Volare на итальянском языке, а также свою песню Nothing Is Impossible.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают. Основные торжества принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

