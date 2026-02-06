Мэрайя Кэри выступила на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026

Известная американская певица Мэрайя Кэри стала музыкальным гостем церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Она исполнила композицию Volare на итальянском языке, а также свою песню Nothing Is Impossible.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают. Основные торжества принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.