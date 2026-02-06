Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Президент Италии Маттарелла и вице-президент США Вэнс посетили церемонию открытия ОИ-2026

Президент Италии Маттарелла и вице-президент США Вэнс посетили церемонию открытия ОИ-2026
Комментарии

Президент Италии Серджо Маттарелла, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри присутствуют на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии. Они стали гостями VIP-трибуны стадиона «Сан-Сиро» в Милане.

Фото: Кадр из трансляции

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают.

За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

Материалы по теме
Церемония открытия Олимпиады-2026 началась! Огонь зажгут уже совсем скоро. LIVE
Live
Церемония открытия Олимпиады-2026 началась! Огонь зажгут уже совсем скоро. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android