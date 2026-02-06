Президент Италии Маттарелла и вице-президент США Вэнс посетили церемонию открытия ОИ-2026

Президент Италии Серджо Маттарелла, вице-президент США Джей Ди Вэнс, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри присутствуют на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Италии. Они стали гостями VIP-трибуны стадиона «Сан-Сиро» в Милане.

Фото: Кадр из трансляции

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают.

За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».