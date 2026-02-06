Валентино Росси снялся в ролике, посвящённом открытию ОИ, в роли водителя трамвая

Девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам звёздный итальянец Валентино Росси принял участие в специальном видеоролике, выпущенном в честь церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

Росси снялся в роли водителя трамвая, который подвозит людей к стадиону «Сан-Сиро», на котором проходит церемония открытия Игр.

Фото: Кадр из видео

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают. Основные торжества принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов пройдут в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.