Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Дмитрий Губерниев отреагировал на открытие Олимпийских игр — 2026

Дмитрий Губерниев отреагировал на открытие Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на открытие Олимпийских игр 2026 в Италии.

«А квасные патриоты смотрят открытие белых игр??? Или им стыдно?? Парижская Олимпиада не даст соврать», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Основные мероприятия принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата». В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
10 суперзвёзд на Олимпийских играх — 2026. За кем следить, кроме россиян?
10 суперзвёзд на Олимпийских играх — 2026. За кем следить, кроме россиян?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android