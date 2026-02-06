Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на открытие Олимпийских игр 2026 в Италии.

«А квасные патриоты смотрят открытие белых игр??? Или им стыдно?? Парижская Олимпиада не даст соврать», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Основные мероприятия принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата». В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.