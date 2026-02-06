Фото: золотые олимпийские кольца на стадионе церемонии открытия Олимпиады-2026

Олимпийские кольца в золотом цвете появились на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) на открытии зимних Олимпийских игр — 2026. Кольца воссоединились под музыку скрипача Антонио Страдивари, вокруг них запустили фейерверки.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают.

За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».