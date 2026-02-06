Скидки
В рамках открытия ОИ-2026 почтили память культового дизайнера Джорджо Армани

В рамках открытия ОИ-2026 почтили память культового дизайнера Джорджо Армани
Комментарии

На стадионе «Сан-Сиро», где в эти минуты проходит открытие Олимпийских игр 2026 года, почтили память культового дизайнера Джорджо Армани. Он умер в возрасте 91 года прошлой осенью. За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

Представители Италии прошли в деловых костюмах модного дома Джорджо. Отметим, что сборная Италии на домашних Играх выступает в экипировке от бренда Армани.

Основные мероприятия открытия Олимпиады принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

