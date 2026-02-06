Скидки
Олимпиада 2026

Диана Дэвис и Лука Берулава стали знаменосцами Грузии на открытии Олимпиады-2026

Диана Дэвис и Лука Берулава стали знаменосцами Грузии на открытии Олимпиады-2026
Комментарии

Фигуристы Диана Дэвис и Лука Берулава вынесли флаг Грузии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Экс-россиянка Дэвис выступает в танцах на льду, уроженец Москвы Берулава — в парном катании.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают.

За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

