ОИ-2026. Кёрлинг. Швейцария — Швеция
Знаменосец Узбекистана поделился эмоциями от предстоящего участия в открытии Олимпиады

Комментарии

Шорт-трекист Даниил Ейбог, ранее выступавший за Россию, поделился впечатлениями перед выходом на церемонию открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). Спортсмен станет знаменосцем Узбекистана. Узбекистанские спортсмены выйдут на церемонию одной из последних сборных.

«Считанные минуты до выхода на арену. Мы уже стоим на линии, ждём своей очереди. За нами Америка, перед нами Венгрия. Это волнительно, весь мир будет смотреть за открытием Олимпийских игр. Но это очень круто. Эти эмоции не передать. Увидимся на стадионе», — сказал Эйбог эксклюзивно для «Чемпионата».

За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

