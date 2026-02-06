Экс-россиянин Даниил Ейбог вывел Узбекистан на открытии Олимпийских игр — 2026

Шорт-трекист Даниил Ейбог, ранее выступавший за Россию, вывел Узбекистан на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия). За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

Основные мероприятия принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.