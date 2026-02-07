Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Канадский фигурист — о Гуменнике: он очень хорошо катается

Канадский фигурист — о Гуменнике: он очень хорошо катается
Комментарии

21-летний канадский фигурист Стивен Гоголев высказался о россиянине Петре Гуменнике. Спортсмены выступят на Олимпийских играх — 2026.

— Пётр Гуменник тоже будет выступать на Олимпиаде. Видел его программы?
— Да, я видел пару выступлений этого сезона, он очень хорошо катается. И я помню, мы раньше с ним соревновались по юниорам. Удивило, как он вырос! Мы вместе с ним росли — не знаю, какого он роста, я сейчас 185. Петя — 184? Значит, я немного его обыграл, ха-ха.

— Рад видеть Петра здесь?
— Я его ещё не видел. Он, наверное, попозже приедет? Но, конечно, рад. Когда были на соревнованиях вместе, то общались немного, — приводит слова Гоголева Sport24.

Материалы по теме
10 суперзвёзд на Олимпийских играх — 2026. За кем следить, кроме россиян?
10 суперзвёзд на Олимпийских играх — 2026. За кем следить, кроме россиян?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android