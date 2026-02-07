Канадский фигурист — о Гуменнике: он очень хорошо катается

21-летний канадский фигурист Стивен Гоголев высказался о россиянине Петре Гуменнике. Спортсмены выступят на Олимпийских играх — 2026.

— Пётр Гуменник тоже будет выступать на Олимпиаде. Видел его программы?

— Да, я видел пару выступлений этого сезона, он очень хорошо катается. И я помню, мы раньше с ним соревновались по юниорам. Удивило, как он вырос! Мы вместе с ним росли — не знаю, какого он роста, я сейчас 185. Петя — 184? Значит, я немного его обыграл, ха-ха.

— Рад видеть Петра здесь?

— Я его ещё не видел. Он, наверное, попозже приедет? Но, конечно, рад. Когда были на соревнованиях вместе, то общались немного, — приводит слова Гоголева Sport24.