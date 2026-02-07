Фото: американские фигуристы Малинин, Торгашев и Наумов перед открытием Олимпиады-2026

Американские фигуристы Илья Малинин, Эндрю Торгашев и Максим Наумов приняли участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в составе делегации сборной США. Фотографию спортсменов опубликовал агент Ари Закарян.
Фото: Соцсети Ари Закаряна
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
В параде участников соревнований примут участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия участия не принимают.
За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».