Грузинский фигурист Лука Берулава оценил питание на Олимпийских играх в Италии

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной, оценил питание в Олимпийской деревне на Играх в Италии.

«Питание в деревне гораздо лучше, чем в Китае на Играх 2022 года. Белка достаточно, углеводов обычно много. Я не замечал, чтобы там была русская и грузинская кухня. Есть пицца, паста, жареное мясо, курица, овощи, яйца. Из национального я видел только пиццу, но она не особо похожа на национальное блюдо, это больше фудкортовая версия», — сказал Берулава в интервью ТАСС.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.