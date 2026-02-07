Девушка Ди Каприо вынесла флаг Италии на открытии ОИ-2026 и произвела фурор в соцсетях

Итальянская топ-модель Виттория Черетти вынесла флаг Италии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026 на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Её появление на торжестве произвело фурор в социальных сетях.

27-летняя Виттория Черетти является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира по данным на 2025 год. Она состоит в отношениях с одним из самых известных актёров американцем Леонардо Ди Каприо.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».