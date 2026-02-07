Скидки
Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
13:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Андреа Бочелли выступил на церемонии открытия Олимпийских игр

Итальянский тенор Андреа Бочелли выступил на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия), исполнив Nessun Dorma. За всеми событиями церемонии открытия можно следить в LIVE «Чемпионата».

Основные мероприятия принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

