Президент Италии Серджо Маттарелла открыл зимние Олимпийские игры — 2026

Президент Италии Серджо Маттарелла дал старт зимним Олимпийским играм 2026 года. Маттарелла произнёс торжественные слова на проходящей в это время церемонии открытия.

Основные мероприятия принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

