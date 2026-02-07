В Милане и Кортина-д'Ампеццо зажгли Огонь XXV зимних Олимпийских игр

Состоялась церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Заключительным её аккордом стало зажжение Олимпийского огня у арки мира.

Последними факелоносцами стали титулованные итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Томба и Компаньони зажгли огонь у Арки Мира в Милане, а итальянская горнолыжница София Годжа сделала это на площади Анджело Дибона в Кортина-д'Ампеццо.

Фото: Скриншот из трансляции

Томба и Компаньони являются трёхкратными олимпийскими чемпионами. Томба выигрывал олимпийское золото в слаломе (1988) и гигантском слаломе (1988, 1992). Компаньони становилась лучшей в супергиганте (1992) и гигантском слаломе (1994, 1998). Годжа является олимпийской чемпионкой Игр 2018 года.

