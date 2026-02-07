Марафонец Кипчоге и гимнастка Андраде выносили олимпийский флаг на церемонии Игр-2026

Состоялась церемония открытия Олимпийских игр — 2026. Спортсмены со всей планеты выносили на «Сан-Сиро» олимпийское знамя.

Среди них 41-летний кенийский марафонец двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020) Элиуд Кипчоге, 26-летняя бразильская гимнастка двукратная олимпийская чемпионка (2020, 2024) Ребека Андраде и 85-летний итальянский победитель Игр 1968 года в лыжных гонках Франко Нонес.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Основные мероприятия принимает стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходят в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

«Чемпионат» вёл LIVE-церемонию открытия Олимпийских игр.

Материалы по теме Фото В Милане и Кортина-д'Ампеццо зажгли Огонь XXV зимних Олимпийских игр

Олимпиада-2026: главное: