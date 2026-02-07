Президент МОК Ковентри обратилась к спортсменам на церемонии открытия ОИ-2026

Президент международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила с обращением к спортсменам на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане.

«Добро пожаловать на зимние Олимпийские игры-2026. Мои дорогие олимпийцы, неважно где вы находитесь, добро пожаловать именно на ваши Игры! Это ваш момент! Я знаю, что вы чувствуете — волнение и нервозность.

Наслаждайтесь этим моментом, каждой секундой. В течение следующих двух недель вы подарите нам что-то особенное. Вы покажите, что значит быть человеком, уважать друг друга и заботиться друг о друге. Вы покажите, что сила — не только победа, то мужество, сочувствие и доброта. Вы достигните своих олимпийских мечтаний и покажите миру, как жить. Через вас мы видим лучшее в себе. Через вас мы видим, что можем быть смелыми и добрыми.

Дух Игр — это больше, чем спорт. Это о нас и то, что делает нас людьми. У нас в Африке говорят: «Я есть, потому что мы есть». Я вижу этот дух наиболее ясно именно на Олимпиадах», — сказала Ковентри в эфире церемонии открытия.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. За всеми событиями церемонии открытия можно было следить в LIVE «Чемпионата».

