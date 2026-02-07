Церемония открытия XXV зимних ОИ-2026 продлилась более трёх с половиной часов

Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, в Италии открылись XXV зимние Олимпийские игры — 2026. В Милане и Кортина-д'Ампеццо состоялась торжественная церемония, давшая старт главных спортивных соревнований последних четырёх лет.

Сама церемония продлилась более трёх с половиной часов. Основные мероприятия принимал стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходили в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. На сцене появились Андреа Бочелли, Мэрайя Кери, Шарлиз Терон, Лан Лан и другие. Кульминационный момент произошёл как в Милане, так и в Кортина-д'Ампеццо — именно в этих городах зажгли огонь.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

«Чемпионат» проводил LIVE-церемонию открытия Олимпийских игр.

Материалы по теме Президент МОК Ковентри обратилась к спортсменам на церемонии открытия ОИ-2026

Олимпиада-2026: главное: