Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон 10км+10км. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

Церемония открытия XXV зимних Олимпийские игр — 2026 продлилась более трёх с половиной часов

Церемония открытия XXV зимних ОИ-2026 продлилась более трёх с половиной часов
Комментарии

Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, в Италии открылись XXV зимние Олимпийские игры — 2026. В Милане и Кортина-д'Ампеццо состоялась торжественная церемония, давшая старт главных спортивных соревнований последних четырёх лет.

Сама церемония продлилась более трёх с половиной часов. Основные мероприятия принимал стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходили в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимают участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвуют. На сцене появились Андреа Бочелли, Мэрайя Кери, Шарлиз Терон, Лан Лан и другие. Кульминационный момент произошёл как в Милане, так и в Кортина-д'Ампеццо — именно в этих городах зажгли огонь.

В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

«Чемпионат» проводил LIVE-церемонию открытия Олимпийских игр.

Календарь Олимпийских игр
Красочное шоу в Милане! Главные события церемонии открытия Олимпийских игр — 2026

Олимпиада-2026: главное:

