Главная Олимпиада 2026 Новости

Актриса Шарлиз Терон выступила с речью на открытии зимних Олимпийских игр — 2026

Комментарии

Известная южноафриканская и американская актриса, посланник мира ООН Шарлиз Терон выступила с речью на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2026.

«Мир — это не просто отсутствие конфликтов. Мир — это создание среды, в которой все могут процветать, независимо от расы, цвета кожи, вероисповедания, религии, пола, класса, касты или любых других социальных признаков различия», — сказала Ковентри в эфире церемонии открытия.

Церемония открытия проходила в Милане на стадионе «Сан Сиро». В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Олимпиада-2026: главное:

Комментарии
