На «Сан-Сиро» собирали кольца, в арке зажгли огонь. Яркие кадры церемонии открытия ОИ-2026

6 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо прошла церемония открытия Олимпийских игр — 2026. В Милане, на стадионе «Сан-Сиро», на сцену поднялись Андреа Бочелли, Мэрайя Кери, Шарлиз Терон, Лан Лан и другие. Миру вновь напомнили о богатой итальянской культуре и гениях прошлого. Церемония идеально отображала главную идею Олимпиады-2026: единение природы и города, а также трансформирующую силу красоты. Во время парада спортсменов национальные команды шли одновременно сразу в четырёх местах: Милане, Кортине, Предаццо и Ливиньо — рядом с олимпийскими объектами, где совсем скоро стартуют соревнования. Поднятие флага Игр и зажжение олимпийского огня проходило сразу в обеих столицах Олимпиады.

