Певица Мэрайя Кэри отреагировала на своё выступление на открытии зимних Олимпийских игр

Известная американская певица Мэрайя Кэри опубликовала пост на своей странице в соцсети X, где отреагировала на своё участие в церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Выступление (на итальянском!) на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине стало воплощением моей мечты. Спасибо всем, кто помог этому осуществиться! Нет ничего невозможного!» — написала Кэри на своей странице в соцсети X.

Церемония открытия проходила в Милане на стадионе «Сан Сиро». В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

